Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall îi critică dur pe magistraţi, susţinând că prin aşa-zisa “suspendare” încearcă doar să ocolească legea, pentru că este ilegal să facă grevă. Asta în timp ce dosarele zac în sertare, iar infractoriii scapă nepedepsiţi.

„E surprinzător cât de creativi pot deveni unii magistrați când vine vorba să ocolească legea. Legea spune clar: «Magistraților le este interzis să facă grevă.» Răspunsul? «Nu facem grevă, doar suspendăm activitatea... pe termen nedeterminat».... și eventual și cu salariul plătit, nu?! Exact grevă, doar că botezată „suspendare” și livrată cu aerul că dacă îi schimbi numele, dispare și problema. Bravo, Sherlock! Magia juridică prin care schimbi eticheta, dar lași realitatea identică: justiția blocată. Dacă îi spui altfel, sigur nu se prinde nimeni că… e fix același lucru! Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare iar corupții și infractorii profită și scapă nepedepsiți. Justiția întârzie, tace, iar cetățeanul se simte singur, neputincios și dezamăgit. Dacă justiția ar fi cu adevărat de partea oamenilor, nu pensiile și salariile magistraților ar fi în prim-plan”, scrie fostul ministru.

Banii, mai importanţi ca legea

Ana Birchall a criticat dur şi declarația președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, care ar fi afirmat că independența magistraților depinde de salariile și pensiile lor. „Când banii devin mai importanți decât legea, când Lia Savonea, președinta ÎCCJ, afirmă cu tupeu că "independența magistratului" ține de cât este salariul sau pensia iar CSM, Inspecția Judiciară sau Ministrul Justiției tac complice, încrederea românilor în justiție se prăbușește. Am respect pentru magistrații care își fac treaba cu onoare și responsabilitate — ei sunt adevărații stâlpi ai justiției. De la zeita Themis, protectoarea dreptății și echității, magistratul este mai mult decât un garant al legii — este un pilon al adevărului și un simbol al integrității în societate. Este vocea celor fără glas, apărătorul legii și temelia încrederii în sistem”, mai spune fostul ministru al Justiţiei.

Ea a subliniat că independența justiției trebuie să fie fundamentată pe onoare, curaj și responsabilitate, nu pe beneficii materiale. „Onoarea, curajul și responsabilitatea nu sunt doar cuvinte, ci esența unei profesii care modelează destinul unei națiuni. Și trebuie să rămână așa și astăzi: un reper al dreptății funcționale, recâștigând încrederea oamenilor prin fapte concrete care să arate că justiția este cu adevărat de partea lor și îi apără. Pentru o justiție credibilă și independentă, magistrații trebuie să revină la esența profesiei: să slujească cetățeanul, nu interesele proprii. Are nevoie de ONOARE, RESPONSABILITATE și EXEMPLU — nu de greve mascate sau scandaluri. Respectul, încrederea și susținerea românilor se câștigă prin fapte, nu prin revendicări care dezamăgesc. Justiția există pentru oameni, nu pentru privilegii! Fii și tu vocea care cere RESPONSABILITATE!”, a concluzionat Ana Birchall.

