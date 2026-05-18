Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul guvern USR va intra în opoziţie.

de Redactia Observator

la 18.05.2026 , 13:59
Fritz: Dacă PSD găseşte o majoritate, USR va intra în opoziţie. PSD a blocat, a sabotat, a şantajat Dominic Fritz, declarație de presă la Palatul Parlamentului, 27 aprilie 2026 - Inquam Photos /Pană Tudor
"Am avut o discuţie lungă şi onestă cu domnul preşedinte. Am transmis poziţia USR în această criză. (...) Am reiterat punctul nostru de vedere că, după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern cu PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se aşteaptă românii. PSD a blocat şi sabotat, a şantajat şi tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcţionale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Asta înseamnă că, dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în opoziţie", a precizat Dominic Fritz.

El a subliniat că actuala criză este una eminamente politică şi, ca atare, răspunsul trebuie să fie unul politic. "Soluţia nu poate să fie decât una politică şi acesta este motivul de ce nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care doar ar sparge relaţia între responsabilitate politică, pe de o parte, şi putere politică pe de altă parte. Noi nu vom putea susţine un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghiile de putere în statul român", a subliniat Dominic Fritz, care a punctat că miniştrii interimari ai USR rămân la locul de muncă, cu mare responsabilitate, iar USR rămâne consecvent valorilor sale. 

Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
