Grindeanu anunță o cursă strânsă la Capitală: "E o bătălie aproape în patru"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Daniel Băluță, candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, are ca principali adversari pe Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), dar nu exclude o competiție în patru, având în vedere un posibil scor considerabil al Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR. Grindeanu a mai precizat că, în campania electorală, Băluță se va concentra pe teme de administrație și politici publice, nu pe dezbateri politice, informează News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, cine este principalul contracandidat al lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei.

"Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu. Asta arată sondajele. Şi eu chiar aş spune că e o bătălie aproape în patru şi Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare", a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai fost întrebat pe ce prezenţă mizează la alegerile de la Primăria Capitalei.

"Mi-e greu să vă spun cu o lună înainte, mi-este absolut imposibil, dar vă asigur că ceea ce vom face noi în această lună sau ceea ce va face Daniel Băluţă, pentru că el ştie să ducă această campanie electorală, va vorbi despre politici publice pentru bucureşteni, despre administraţie şi mai puţin despre politică. Asta îşi propune Daniel, fără să răspundă la eventualele atacuri, la chestiuni care sunt mai mult politice. Şi l-am încurajat să facă acest lucru, pentru că eu cred că bucureştenii au nevoie de administraţie şi mai puţin de politică", a afirmat preşedintele PSD.

