Grindeanu: "Arestarea lui Potra arată fermitatea statului. România a fost în pericol"

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a salutat arestarea lui Horațiu Potra și trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, subliniind că instituțiile statului au demonstrat determinare în a face lumină în dosarele sensibile.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 21:53
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat miercuri, la Antena3 CNN, că arestarea lui Horațiu Potra și trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu reprezintă dovezi clare că instituțiile statului român funcționează și își fac treaba în fața provocărilor majore. "Eu vreau să-i fericit pe cei de la Ministerul de Interne, fiindcă și ei au avut un rol în această arestare. Ministerul Justiției de asemenea. E un lucru foarte bun că cei care fug de lege din România sunt aduși în țară să răspundă în fața instanțelor", a spus Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că adevărul se va clarifica în instanță

El a amintit și de recenta decizie a Parchetului General, prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată: "Cred că în urmă cu o săptămână sau zece zile, Procurorul General a prezentat acel rechizitoriu. Toate probele și toate lucrurile arată determinarea instituțiilor din România de a face lumină în acest caz. Și asta e un lucru foarte bun pentru societatea românească".

Întrebat dacă România s-a confruntat cu un pericol real la ultimele alegeri prezidențiale, Grindeanu a confirmat: "Cele din toamnă? Evident. România are pârghile necesare să determine aceste lucruri, cu întârziere, dar le-a detectat, a luat deciziile corecte în iarnă și lucrurile au intrat pe făgașul normal. Dar România a fost în pericol". Liderul PSD a afirmat că adevărul se va clarifica în instanță, subliniind importanța ca societatea românească să vadă transparență și justiție în aceste dosare sensibile.

