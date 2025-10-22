Grindeanu, atac la Bolojan: "Guvernarea ar trebui făcută cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată"
Sorin Grindeanu a atacat dur guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzând că prioritizarea "statuiei unora și altora" împiedică corectarea excesele pensiilor speciale ale magistraților. El a adăugat ironic că guvernarea ar trebui făcută "cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată".
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur modul în care Ilie Bolojan gestionează sistemul pensiilor speciale pentru magistrați, afirmând că executivul prioritizează "statuia unora și altora" în loc să corecteze excesele, conform Mediafax.
El a subliniat că nu este normal ca unii magistrați să iasă la pensie la 48-49 de ani cu sume de 7.000–10.000 de euro și a promis că PSD va veni rapid cu o propunere legislativă care să readucă "normalitatea" în sistem, respectând toate controalele de constituționalitate, inclusiv avizele CCR.
"Aceste lucruri se fac ascultând sistemul și vorbind cu Ministrul Justiției, care a trimis observații Guvernului în ultimele săptămâni, dar care nu au fost luate în considerare”, a afirmat Grindeanu, adăugând că modificările vor fi aplicate rapid, "indiferent de spectacolul de sunet și lumini pe care l-au pus la cale unii și alții".
Liderul social-democrat a lansat și o ironie la adresa premierului: "Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni"Înapoi la Homepage
