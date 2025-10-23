Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui nou proiect, că dacă până în 28 noiembrie nu există o lege aprobată, "pierdem peste 200 de milioane de euro iar dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec".

Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: "Fără legea aprobată, pierdem peste 200 de milioane euro" - Profimedia

Sorin Grindeanu a arătat că a propus în coaliţie, având în vedere eşecul cu primul demers, eşecul guvernului, să se constituie rapid un grup de lucru care în termen de câteva zile să vină cu un proiect.

Liderul interimar al PSD a mai declarat că "în acest moment există o lipsă de dialog între guvern şi Înalta Curte şi CSM".

