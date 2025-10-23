Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: "Fără legea aprobată, pierdem peste 200 de milioane euro"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui nou proiect, că dacă până în 28 noiembrie nu există o lege aprobată, "pierdem peste 200 de milioane de euro iar dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec".

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 17:45
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: "Fără legea aprobată, pierdem peste 200 de milioane euro" Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: "Fără legea aprobată, pierdem peste 200 de milioane euro" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sorin Grindeanu a arătat că a propus în coaliţie, având în vedere eşecul cu primul demers, eşecul guvernului, să se constituie rapid un grup de lucru care în termen de câteva zile să vină cu un proiect.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Liderul interimar al PSD a mai declarat că "în acest moment există o lipsă de dialog între guvern şi Înalta Curte şi CSM".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu pensii magistrati lege reforma
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Ştiri politice » Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: "Fără legea aprobată, pierdem peste 200 de milioane euro"