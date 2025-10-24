Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, şi a explicat că, pentru a face aşa ceva, PSD ar trebui să iasă din coaliţia actuală ceea ce nu îşi doreşte. Grindeanu a adăugat că PSD nu are alte gânduri în acest moment şi exclude total un asemenea scenariu.

Grindeanu: "Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD - AUR. Nici nu am discutat aşa ceva" - Hepta

Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Olt, dacă poate garanta ca preşedinte al social-democraţilor că nu va legitima extremismul politic printr-o alianţă cu AUR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta a explicat că un astfel de scenariu este valabil doar dacă PSD iese din actuala coaliţie, ceea ce nu doreşte.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Grindeanu a afirmat, recent, că, dacă Executivul va continua "pe aceeaşi linie" în ceea ce priveşte schimbarea prin lege a condiţiilor de pensionare a magistraţilor şi dacă şi viitoarea lege va fi considerată neconstituţională, Guvernul ar trebui "să plece".

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece prin demisia premierului sau printr-o moţiune de cenzură pe care să o voteze PSD, Grindeanu a răspuns: "Prea puţin importantă nuanţa, trebuie să plece".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cazul în care actuala coaliţie eşuează, aritmetica parlamentară ar permite PSD să facă o altă majoritate doar cu AUR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰