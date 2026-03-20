Guvernul promite un plan după creșterea record a carburanților, finalizat săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri, alături de miniștrii Finanțelor și Energiei, dar și cu reprezentanți ai ANAF și Consiliului Concurenței, despre creșterea accelerată a prețurilor la carburanți. Un plan de măsuri ar urma să fie finalizat la începutul săptămânii viitoare.

Guvernul pregătește un plan pentru scumpirea carburanților. Bolojan: "Refuz să vând soluții populiste" - Sursa: Profimedia

Scumpirile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au dus la creșteri de până la 60% pe piețele internaționale. Autoritățile verifică acum modul în care se formează prețurile, pentru a evita eventuale majorări speculative.

"Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni", a transmis Ilie Bolojan, premierul României într-o postare pe Facebook.

Șeful Guvernului avertizează că măsurile nu sunt ușor de luat, în contextul în care România nu controlează prețul petrolului, iar lanțurile de aprovizionare sunt deja afectate.

"Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie", a explicat Ilie Bolojan.

În același timp, o eventuală reducere a accizelor trebuie să fie sustenabilă pentru buget și să se reflecte real în prețuri.

Premierul respinge însă soluțiile rapide, cu impact pe termen scurt: "Refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri."

Controalele ANAF continuă la nivel național, pe întreg lanțul de distribuție a carburanților, de la importatori până la benzinării. Inspectorii verifică suspiciuni de fraudă și practici incorecte.

La începutul săptămânii viitoare, Guvernul ar urma să vină cu soluții concrete pentru a limita efectele scumpirilor.

