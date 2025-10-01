În loc de subvenţii tăiate, partidele s-au ales cu mai mulţi bani la rectificare. Câţi bani au încasat în 2025

Deși liderii Coaliției au promis reducerea subvențiilor pentru partide, acestea nu doar că nu au fost tăiate, dar la rectificarea bugetară s-au alocat în plus 169 milioane de lei către AEP, bani care vor ajunge tot la partide pentru decontarea cheltuielilor din campania prezidențială.

Deși liderii Coaliției au promis că vor tăia din subvențiile partidelor, premierul Ilie Bolojan vorbea chiar săptămâna trecută despre o reducere cu 10% a sumelor, în cele din urmă, nu doar că nu au redus subvenția, dar la rectificare au alocat pentru Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) suplimentar 169 milioane lei - bani care se vor duce tot la partide pentru decontarea cheltuielilor din campania electorală de la prezidențiale.

Partidele parlamentare au primit, în primele nouă luni ale acestui an, subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de peste 33 de milioane de euro, potrivit datelor AEP. Cele mai mari sume au revenit PSD - aproximativ 11 milioane de euro, urmat de AUR cu 6,7 milioane de euro, PNL - 6,1 milioane de euro, USR - 4,3 milioane de euro, SOS - 2,8 milioane de euro și Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 2,4 milioane de euro. Subvenția reprezintă alocarea lunară pe care partidele o primesc din bugetul de stat, în funcţie de rezultatele obținute la alegeri.

"Din punctul meu de vedere toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național înclusiv partidele politice. Și dacă se propune, de exemplu, o reducere de 10% a posturilor în administrație, cel puțin în cea locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica și partidelor politice. Sunt convins că nu ar fi o catastrofă", a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă în rectificarea bugetară va fi inclusă și tăierea subvențiilor partidelor, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Victoria.

Articolul continuă după reclamă

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰