Kelemen Hunor, despre așa-zisul emisar Sprînceană: Nu are pregătire să vorbească despre politică mai mult decât la cârciumă

Premierul Marcel Ciolacu, cel care l-a nominalizat pe Dragoș Sprînceană drept emisar special în SUA, susține acum că acesta a vorbit în nume personal și că nu reprezintă poziția Bucureștiului.

Hunor, despre Sprînceană: Nu are legătură cu politica

De partea sa, Kelemen Hunor consideră că Sprînceană nu înțelege politica.

"E părerea personală a unui domn, a unui personaj, pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nici o hârtie care face din acest domn emisar special", a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor consideră că Dragoș Sprînceană nu are legătură cu politica.

"Totuși, am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nici o legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica", a declarat la RFI liderul UDMR. La remarca realizatorului că Dragoș Sprînceană a fost totuși nominalizat de premierul Marcel Ciolacu în calitate de emisar special pentru SUA, Kelemen Hunor a precizat: "Nu există așa ceva, astea-s cuvinte, dar unde-i hârtia, care-i mandatul?".

În opinia sa, "acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă".

Ciolacu s-a dezis de emisarul Sprînceană

Omul de afaceri Dragos Sprînceană, ales de premier pentru a deschide uşile Administraţiei Trump, le-a cerut americanilor să ignore poziţia oficială a României, care sprijină Ucraina şi parteneriatul cu Franţa. Acuzat că a uzurpat drepturile preşedintelui, care se ocupă de politica externă, prim-ministrul a dat ieri înapoi. A spus că omul de afaceri a vorbit doar în numele lui, după ce vineri anunţa că i-a dat sarcină să spună adevărul despre România în faţa lui Donald Trump.

Sprînceană, rugat de premierul Marcel Ciolacu să facă lobby pentru ţara noastră în faţa lui Donald Trump, a avut un mesaj neaşteptat pentru oficialii americani.

"Administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate", a declarat Dragoş Sprînceană.

După această declaratie, premierul s-a delimitat de Dragoş Sprînceană. "Nu este un emisar al României. Mesajele personale ale unui român care trăieşte în diaspora", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Cu trei zile în urmă, premierul anunţa, însă, că i-a dat o misiune informală omului de afaceri român stabilit în Statele Unite. "Mandatul, din discuţia mea cu domnul Dragoş Sprînceană, a fost de a spune adevărul despre România. Am avut aceasta discutie telefonică. Ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif", a declarat premierul României.

Nicuşor Dan şi Elena Lasconi i-au cerut premierului să demisioneze

Surse Observator spun că preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a fost deranjat de declaraţiile lui Dragoş Sprânceană şi i-a cerut explicaţii premierului după ce emisarul neoficial a contrazis politica oficială a României. "România are un interes strategic să susțină în continuare Ucraina, pentru că, fără o astfel de susținere, există riscul de cădere a frontului și, practic, ucrainenii, prin ceea ce fac, apărându-și cetățenii și teritoriul, țin pericolul la distanță", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României. "Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul. Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreste o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite", a declarat Dragoş Sprînceană.

Analştii politici cred că acest scandal ar putea afecta credibilitatea României. "Premierul încearcă să ocupe acest teren de politică externă, de reprezentare a României. Arată dorinţa premierului de a se poziţiona în faţa preşedintelui Ilie Bolojan, de a arăta că este trumpist. Aşa ceva ne descalifică şi arată o lipsă de respect a Guvernului Romaniei faţă de poziţiile oficiale ale statului român", a declarat Valentin Naumescu, analist de politică externă.

Nicuşor Dan şi Elena Lasconi i-au cerut premierului să demisioneze.

