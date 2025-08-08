Kelemen Hunor, despre pensia privată: Este economisirea cetăţeanului, el decide cum dispune de suma depusă

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a declarat vineri să statul nu poate să spună unui om cum să îşi folosească proprii bani. Acesta a subliniat că pensia privată este "economisirea cetăţeanului" şi doar acesta decide cum dispune de suma depusă, scrie Agerpres.

Kelemen Hunor sustine o declaratie de presa dupa ce si-a exprimat dreptul la vot. 4 mai 2025 - Hepta

"Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului - de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință", a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

El a adăugat că în coaliția de guvernare nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare în acest domeniu, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat la Palatul Victoria că proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰