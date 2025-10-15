Antena Meniu Search
Video Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Ce prevede aceasta

Legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii a fost adoptată astăzi în Parlament. Doar bolnavii oncologici își vor putea retrage toţi banii acumulaţi în conturi.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 13:59

Legea a fost aprobată cu 178 de voturi "pentru", 64 "împotrivă" și 22 de abțineri.

