Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Ce prevede aceasta
Legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii a fost adoptată astăzi în Parlament. Doar bolnavii oncologici își vor putea retrage toţi banii acumulaţi în conturi.
Legea a fost aprobată cu 178 de voturi "pentru", 64 "împotrivă" și 22 de abțineri.
