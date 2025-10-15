Legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii a fost adoptată astăzi în Parlament. Doar bolnavii oncologici își vor putea retrage toţi banii acumulaţi în conturi.

Legea a fost aprobată cu 178 de voturi "pentru", 64 "împotrivă" și 22 de abțineri.

