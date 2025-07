Austeritate la cancelaria premierului! Dispar 40% din posturi, şoferii şi jumătate dintre maşinile demnitarilor. La fel, şi chelnerii care îi serveau pe miniştri la guvern. Şeful cancelariei a anunţat ieri că bugetul acesteia era 41 de milioane de lei pe an, dintre care jumătate pentru maşini, benzină şi protocol. Sindicaliştii anunţă că vor da în judecată Cancelaria şi susţin că măsurile sunt populiste.

Într-o conferinţă de aproape o oră, şeful Cancelariei prim-ministrului a anunţat măsuri fără precedent pentru angajaţii Executivului, inclusiv pentru demnitari. Premierul Ilie Bolojan vrea să dea un exmplu, de aceea ar vrea sa inceapă de la Palatul Victoria. De acum înainte, minilştrii din guvernul Bolojan vor rămâne fără mâncarea de la finalul şedinţelor de guvern. Exista această obişnuinţă Palatul Victoria. După fiecare şedinţă de guvern era organizată o masă de protocol pentru demnitari, pentru miniştriI, pentru secretarii de stat. Nu se va mai întâmpla acest lucru de acum înainte.

Sindicaliştii din guvern se revoltă şi spun că vor da în judecată Cancelaria prim-ministrului

Şeful cancelariei premierului spune că s-a ajuns la un cost mediu de 300.000 de lei în fiecare lună doar cu cheltuielile de protocol. Şi-am să vă dau un singur exemplu aici. Pentru o băutură răcoritoare de 330 de milioane, guvernul plătea 9 lei, asta în condiţiile în care în magazinele obişnuite o băutură răcoritoare nu costă mai mult de patru lei. Există şi opt chelneri în Palatul Victoria, opt ospătari care stau la dipoziţia demnitarilor. Costurile cu aceşti 8 chelneri se ridică la 80 de milioane de lei, spune şeful cancelariei premierului.

Noi bilanţuri despre cheltuielile guvernului au fost prezentate înainte de luarea noilor măsuri. Spre exemplu, guvernul cheltuia 12 milioane de lei pe an doar cu maşinile. Acum, din 30 de vehicule au fost eliminate 15 pentru a face economie. În plus, secretarii de stat şi consilierii de stat vor rămâne fără şoferi. Cei care nu au permis vor merge cu mijloace de transport în comun. Comisia pentru Evaluarea Investițiilor Străine Directe a intrat şi ea sub lupa tăierilor. Cheltuielile de personal se ridicau la 130.000 de euro pe lună în funcţie de numărul de şedinţe.

"Am propus astfel încât număr de membri ai corpului de experții de la 75 să ajungă la 35. Indemnziația acestora să fie redusă la 15% şi doar o dată pe lună. La fel, conducerea acestui comiteti să fie redusă de la 11 membri, la membri. Şi indemnizaţia celor din bord să fie redusă la maxim 15% din indemnizaţia unui ministru, adică undeva la 1900 de lei", a declarat Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului. Austeritatea anunţată de guvernul Bolojan reduce numărul de posturi şi la cancelaria priemierului. Din 176 de angajaţi vor rămâne 105. Fiecare va da concurs pentru postului lui, iar cei care au ieşit la pensie, dar lucrează în paralel, au fost sfătuiţi să renunţe.

"Cheltuilelile lunare sunt undeva la 1,9 - 2 milioane de lei per lună cu personalul. Per total, vom avea o economie de 850.000 de lei pe lună", a declarat Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului. Sindicaliştii din guvern se revoltă şi spun că vor da în judecată Cancelaria prim-ministrului. Într-un răspuns la măsurile de austeritate, angajaţii de la Palatul Victoria spun că măsurile sunt populiste, că s-au luat fără consultarea lor şi că nu există analize din care să reiasă că vor avea un impact pozitiv în economie.

