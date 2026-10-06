Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că vrea ca reformele realizate în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică să reprezinte una dintre bazele viitorului program de guvernare. Într-o postare publicată marți, acesta a transmis că este deschis dialogului cu partidele și că speră la construirea unui program "realist", pornind de la obiective comune.

Mesajul lui Luca Niculescu înaintea negocierilor cu partidele. Ce pune la baza programului de guvernare - Hepta

Luca Niculescu, care în ultimii patru ani a coordonat procesul de aderare a României la OCDE, susține că această experiență i-a oferit o imagine amplă asupra modului în care funcționează statul român, de la economie și administrație până la educație, sănătate, fiscalitate și piața muncii. Niculescu a fost desemnat premier în contextul crizei politice prelungite și are la dispoziție 10 zile pentru a încerca să formeze un Cabinet și să obțină susținerea Parlamentului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Luca Niculescu: Peste 100 de reforme au fost făcute în procesul de aderare la OCDE

Premierul desemnat afirmă că una dintre concluziile desprinse din experiența ultimilor ani este că reformele trebuie construite pornind de la date, de la situația din teren și de la modele care și-au dovedit eficiența în alte state. Potrivit lui Luca Niculescu, procesul de aderare la OCDE a dus deja la realizarea a peste 100 de reforme în România, iar o parte dintre acestea ar trebui să se regăsească și în viitorul program de guvernare.

"Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii", a transmis Luca Niculescu.

Premierul desemnat a subliniat și că reformele trebuie să aibă în centrul lor cetățenii și să țină cont de realitățile concrete din România.

Premierul desemnat cere un nou consens între partide

Luca Niculescu a invocat și colaborarea dintre partidele politice în procesul de aderare la OCDE, despre care spune că a arătat că formațiunile pot susține împreună un obiectiv important pentru România, în ciuda diferențelor dintre ele. El speră ca același tip de deschidere să existe și în negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

"Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin", a transmis Luca Niculescu.

Mesajul vine în contextul în care premierul desemnat începe negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități. După desemnarea sa, reprezentanții principalelor formațiuni au anunțat că vor analiza programul de guvernare, componența viitorului Cabinet și condițiile în care ar putea acorda votul de învestitură.

Luca Niculescu a coordonat procesul de aderare a României la OCDE și a fost anterior ambasador al României în Franța.