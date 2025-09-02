Antena Meniu Search
Ministerul Educaţiei, despre plata salariilor şi burselor: Nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an

Ministerul Educaţiei precizează că nu vor fi probleme, până la sfârşitul acestui an, în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi a burselor.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 13:04
”Ca urmare a unor declaraţii recurente în spaţiul public, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi burselor”, a transmis ministerul, marţi, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, mnistrul Educaţiei, Daniel David, a declarat în repetate rânduri că, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educaţie-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate şi dezvoltare.

