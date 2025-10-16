Ministrul Apărării, despre șefa Spitalului Militar, cercetată de DNA: Trebuia să iasă la pensie în 2022

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, în urma acuzațiilor grave de la vârful Spitalului Militar din București care o vizează pe general maior Florentina Ioniță, că mandatul acesteia urma să se încheie la finalul lunii octombrie, iar decizia de neprelungire a fost luată în luna iunie.

Ministrul Apărării a reacţionat în urma acuzațiilor grave de la vârful Spitalului Militar din București. Prima femeie general cu două stele din Armata Română, decorată de trei ori de fostul președinte Klaus Iohannis și desemnată, printre altele, "Cetățean de Onoare al municipiului Buzău", este vizată de o anchetă de corupție. Procurorii DNA susțin că prejudiciul în cazul generalului maior Florentina Ioniță Radu depășește un milion și jumătate de euro.

Ionuț Moșteanu a explicat că Florentina Ioniță Radu trebuia să iasă la pensie încă din 2022 şi a beneficiat de trei prelungiri.

"În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă. În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției. Transparență și lege - acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării", a declarat Moștean

