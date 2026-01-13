Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme în condiţiile în care depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de 65%, a anunţat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Cât de pregătită e România pentru valul de ger. Ministrul Ivan: Avem capacitatea de a acoperi consumul crescut - Shutterstock

"Am convocat din nou Comandamentul Energetic Naţional, pentru a verifica situaţia la zi şi pentru a ne asigura că sistemul energetic funcţionează în siguranţă. Nu există consumatori nealimentaţi. În ultimele zile nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condiţiile meteo. Sistemul electroenergetic funcţionează stabil. Chiar dacă suntem în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporţie de 65%, peste media UE şi cu 200 de milioane de metri cubi în plus faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. "Avem capacitatea necesară pentru a acoperi consumul crescut din aceste zile. Producţia internă, extracţia din depozite şi importurile sunt echilibrate. România continuă inclusiv să sprijine Republica Moldova", a mai precizat acesta.

Ivan a explicat, în context, că unităţile de producţie au fost monitorizate permanent iar acolo unde au apărut incidente tehnice punctuale, s-a intervenit rapid, fără impact asupra alimentării populaţiei. "Reţeaua de transport nu are indisponibilităţi, iar piaţa este bine acoperită. În plin ger, România este în siguranţă. Sistemul funcţionează, rezervele sunt solide, iar alimentarea este asigurată!", a subliniat ministrul Energiei.

Articolul continuă după reclamă

România se află sub atenţionări de ger, temperaturile scăzând şi până la minus 19 grade în noaptea de luni spre marţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰