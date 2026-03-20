Dezbateri-maraton, scandal și imagini greu de ignorat în Parlament, după o noapte care s-a încheiat abia în jurul orei 03:00. Pe lângă tensiunile politice și amendamentele controversate adoptate pe ultima sută de metri, plenul a fost lăsat într-o stare de mizerie, cu sticle, pungi de covrigei, șervețele și chiar cartele de vot abandonate în console.

Parlamentarii au plecat în grabă după ore întregi de dispute, lăsând în urmă un tablou dezolant în sala de plen. Imaginile surprinse arată nu doar resturi alimentare, ci și cartelele de vot uitate în console.

Noaptea a fost marcată și de intervenții repetate și momente tensionate, în special din partea senatorului neafiliat Gheorghe Vela, care a susținut numeroase amendamente și a provocat reacții în sală. În acest context agitat, au trecut totuși două amendamente – unul propus de AUR și altul susținut de deputatul Adrian Solomon.

Amendamentul AUR propunea suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu 25.000 de lei, pentru Asociația "Clujul pentru Viață".

Amendamentul propus de Adrian Solomon se referă la suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte cu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind majorarea cu 10 a numărului de posturi pentru personalul neclerical.

Sorin Grindeanu a spus că amendamentul ar putea fi repus la vot, urmând ca și bugetul Ministerul Muncii să fie votat din nou.

Surse politice susțin că situația ar putea fi întoarsă chiar în cursul zilei de vineri, când plenul se reia de la ora 10:00. Lideri ai majorității iau în calcul reluarea votului pentru amendamentele adoptate peste noapte, pe fondul suspiciunilor legate de modul în care s-a votat.

În paralel, imaginile cu mizeria și cartelele lăsate în plen riscă să devină simbolul unei nopți tensionate.

