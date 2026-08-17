Mohammad Murad propune o colaborare PSD-AUR şi înfiinţarea unei "celule de criză" pentru economie în Parlament

Deputatul AUR Mohammad Murad propune înființarea unei Celule de Criză pentru economie și capitalul românesc, pe fondul problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri. El îi invită pe reprezentanții tuturor partidelor parlamentare la o întâlnire, marți, în cadrul Comisiei pentru antreprenoriat și turism, unde ar urma să fie stabilit un plan de măsuri pentru sprijinirea companiilor și protejarea locurilor de muncă.

Deputatul AUR Mohammad Murad propune constituirea unei Celule de Criză pentru economie şi capitalul românesc, lansând în acest sens o invitaţie reprezentanţilor partidelor parlamentare de a se prezenta, marţi, la Comisia pentru antreprenoriat şi turism din Camera Deputaţilor.

"În calitate de preşedinte al Comisiei pentru antreprenoriat şi turism din Camera Deputaţilor, invit toate partidele parlamentare marţi, 18 august 2026, ora 13:00, la Comisia pentru antreprenoriat şi turism, pentru constituirea unei Celule de Criză, pentru economie şi capitalul românesc. Propun ca această Celulă de Criză să primească un mandat foarte clar: în maximum 15 zile să prezinte un pachet de măsuri concrete, aplicabile imediat, pentru protejarea companiilor româneşti, a locurilor de muncă, a investiţiilor şi a capitalului autohton. Nu peste şase luni. Nu după alte conferinţe. Nu după alte sute de falimente. În 15 zile", a scris Mohhamad Murad, luni, pe Facebook.

El a punctat că uşa comisiei este deschisă pentru oricine vine cu soluţii şi "cu dorinţa reală de a pune umărul la salvarea economiei româneşti".

Articolul continuă după reclamă

"Nu declarăm război niciunui partid. Nu chemăm pe nimeni la o alianţă politică. Declarăm lupta împotriva falimentului României. Iar în această luptă trebuie să existe un singur partid: România", a afirmat Murad.

Dar în acelaşi timp a lansat o invitaţire directă pentru PSD.

"Capitalul autohton nu are nevoie de coroane de flori după faliment. Are nevoie de măsuri înainte de faliment. De aceea, îi adresez public o întrebare domnului Sorin Grindeanu: partidul dumneavoastră a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare. Sunteți gata să intervenim împreună pentru salvarea economiei românești? Sau trebuie să ne întrebăm mai întâi dacă se supără partenerii europeni, președintele României ori altcineva pentru faptul că PSD și AUR, primele două partide rezultate din votul românilor, se așază la aceeași masă atunci când interesul național o cere?", a scris Murad.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit acestuia, România nu are nevoie de încă o analiză a crizei, ci de intervenţie.

"Am ascultat cu atenţie analiza PSD, exprimată prin vocea domnului Sorin Grindeanu, despre situaţia mediului de afaceri, despre valul de falimente care loveşte capitalul autohton şi despre dispariţia zilnică a aproximativ 180 de locuri de muncă. Sunt realităţi pe care nu numai că le confirm, dar asupra cărora avertizez de multă vreme. Şi atunci pun o întrebare simplă: când trecem la fapte? Se spune că de la vorbe la fapte este un drum lung. În România de astăzi, problema este mai gravă: între vorbe şi fapte nici măcar nu mai există un drum. Când România este lovită de inundaţii, epidemii, pandemii sau alte situaţii excepţionale, statul constituie celule de criză. Instituţiile sunt chemate la aceeaşi masă, se stabilesc responsabilităţi şi se intervine pentru limitarea dezastrului. Este firesc. Este obligaţia statului", a mai spus Murad.