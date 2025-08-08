Nicuşor Dan a semnat demisia lui Dragoş Anastasiu, la două săptămâni de când vicepremierul a depus-o

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de când a depus-o.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcţii de vicepremier prin demisia lui Dragoş Anastasiu. Administraţia Prezidenţială informează într-un comunicat de presă că Nicuşor Dan a semnat decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia lui Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru.

Demisia, depusă în urmă cu două săptămâni

Vicepremierul Dragoş Anastasiu şi-a depus demisia pe masa lui Ilie Bolojan pe 28 iulie, de unde a plecat mai departe la Palatul Cotroceni pentru a fi semnată de preşedintele Nicuşor Dan şi publicată în Monitorul Oficial.

Deși este un act unilateral pentru ca demisia să fie validată, semnatură şefului statului era obligatorie pentru vacantarea locului.

Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier în 27 iulie, în urma scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcţionar ANAF, care a şi fost condamnat, dar şi al contradicţiilor cu DNA legate de statutul său în dosar, Anastasiu susţinând că a fost martor, în timp ce DNA afirma că a fost martor denunţător.

”În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu, subliniind că nu este şpăgar,ci un om onest şi integru.

