Nicuşor Dan: Această coaliţie funcţionează, nu am motive de îngrijorare

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că "este lăudabil că această coaliţie funcţionează, că şi pe pachetul de măsuri economice a funcţionat" şi a menţionat că nu are motive de îngrijorare în acest moment în legătură cu acest subiect.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, dacă are încredere că această coaliţie va funcţiona, având în vedere nemulţumirile din ultima vreme. "În orice coaliţie există discuţii, pentru că sunt oameni şi oamenii au opinii diferite şi asta e normal într-o democraţie. Ce e lăudabil este că această coaliţie funcţionează, că pe pachetul de măsuri ea a funcţionat şi eu nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta", a spus şeful statului.

Totodată, Nicuşor Dan a precizat că data alegerilor pentru Capitală este o decizie a coaliţiei care se va concretiza prin hotărâre de guvern. "E o decizie a coaliţiei care se va concretiza prin hotărâre de guvern", a explicat preşedintele României.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat de ce anume îi este cel mai dor de la catedră. "A fost un altfel de exerciţiu intelectual, mai sofisticat", a transmis Dan. Şeful statului şi-a condus fiica în prima zi de şcoală, alături de fiul mai mic.

Premieră în politică: 4 moţiuni împotriva guvernului Bolojan

Premieră în politică: patru moţiuni împotriva guvernului Bolojan au fost dezbătute şi votate, ieri, în Parlament. Toate au picat, unele fiind votate chiar de mai puţini parlamentari decât au semnat iniţial pentru susţinerea lor. În timpul dezbaterii, Sorin Grindeanu l-a atacat pe premier, după ce acesta a sugerat că ar putea demisiona dacă nu are susţinere în coaliţie legată de reforme.

De la tribună, preşedintele interimar al PSD a avut un mesaj dur către partenerii de coaliţie după ce Ilie Bolojan a ameninţat de mai multe ori cu demisia dacă reformele nu trec de Parlament. Nemulţumit se declară şi liderul UDMR. "România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini!", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD. "Dacă mă întrebați cât de mulțumit sunt, vă spun sincer că am și eu nemulțumirile mele profunde", a transmis şi Kelemen Hunor, lider UDMR.

