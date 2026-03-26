Nicușor Dan, despre criza carburanţilor: "Pe orizontul imediat nu se pune problema raționalizării"

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că, pe termen scurt, nu se pune problema raționalizării carburanţilor, dar autoritățile vor urmări dinamica pieței și vor interveni dacă măsurile Guvernului nu se dovedesc eficiente, inclusiv prin întâlniri cu actorii din sector.

"Pe orizontul imediat nu se pune problema asta de raţionalizare. Şi mai departe tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînţeles, ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal şi în felul ăsta piaţa mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni o să vedem o dinamică, adică o să vedeţi întâlniri ale Guvernului cu actorii din piaţa asta şi pe măsură ce lucrurile se întâmplă", a afirmat Nicuşor Dan.

În legătură cu afirmaţiile unor analişti conform cărora ordonanţa dată de Guvern nu ar ajuta, preşedintele a declarat: "Asta o să vedem în piaţă şi, în măsura în care nu ajută, Guvernul va fi obligat să reintervină".

Guvernul a declarat, joi, prin Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţă, situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026 şi a instituit un pachet de măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi economiei. Executivul precizează că perioada de aplicare a acestor soluţii poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză. Actul normativ adoptat de Guvern instituie şi un mecanism de verificare a aplicării acestor prevederi de către instituţiile statului, iar, în cazul constatării încălcării măsurilor, un set de contravenţii care vor fi puse în aplicare.

