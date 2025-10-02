Antena Meniu Search
Nicușor Dan, despre zidul anti-drone: Discuțiile continuă la summitul următor, nu pot să vă spun sume

Zidul anti-drone este în discuţie la nivel tehnic şi operaţional, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la summitul Comunităţii Politice Europene, iar cu o zi înainte, la Consiliul European informal.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 18:11
Nicușor Dan, despre zidul anti-drone: Discuțiile continuă la summitul următor, nu pot să vă spun sume Președintele României, Nicușor Dan, la cel de-al 7-lea Summit al Comunității Politice Europene (EPC), Copenhaga, 2 octombrie 2025 - Profimedia

"Este o discuție care urmează să continue la Consiliul European de la Bruxelles, pe 23-24 octombrie. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva, pentru că discuţia nu s-a terminat în ceea ce priveşte acest sistem de drone pe Flancul Estic şi în general cum se apără Europa de drone. Aşa cum v-am spus, este o discuţie pe partea tehnică operaţională care se poartă între miniştrii Apărării, care se întâlnesc mult mai des. Astăzi a avut loc o discuție preliminară despre ceea ce veți vedea la finalul reuniunii din octombrie - planul de acțiune privind întreaga problematică a securității Europei, inclusiv dronele", a transmis şeful statului la final într-o conferinţă de presă. Nicuşor Dan a afirmat că instituţiile care discută chestiunile financiare sunt Consiliului European şi Comisia Europeană.

POLITICO scrie că Ursula Von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a încercat la Copenhaga să obțină sprijin pentru crearea unui zid anti-drone menit să detecteze și să doboare dronele care zboară de-a lungul flancului estic al Europei. Însă conceptul, ca atare, a fost respins de cele mai mari state, precum Franţa şi Germania. Asta deşi mulţi lideri europeni au agreat necesitatea unui zid anti-drone.

"Sunt circumspect", a spus președintele Franței, Emmanuel Macron, adăugând că "lucrurile trebuie să fie ceva mai sofisticate". Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat și el opoziția în sala summitului, au relatat trei oficiali. Ideea urmează probabil să fie transformată într-un alt proiect, cu un alt nume, susține Politico.

