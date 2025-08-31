Nicuşor Dan merge astăzi în Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Preşedintele României va fi primit de Maia Sandu la Reşedinţa de Stat şi va participa, apoi, la evenimentul "Marea Dictare Națională" din piaţa Marii Adunări Naţionale, din Chişinău. În cele trei luni de mandat, Nicuşor Dan a fost de două ori în vizită în Republica Moldova.

Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. La ora 08:40, preşedintele va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul "Marea Dictare Naţională", din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului. La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni, iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Recent, preşedintele s-a aflat în Republica Moldova, dar în vacanţă, a făcut plimbări în natură şi a participat la festivaluri alături de Maia Sandu.

31 august - Ziua Limbii Române

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române. Demersul legislativ a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 și de Camera Deputaților la 19 februarie 2013. Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013.

Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de Institutele Culturale ale României sau de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific. De asemenea, legea prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat Drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile. Legea 53/2013 a fost completată prin legea 290/2013, prin introducerea unui alineat care stipulează că Ministerul Culturii elaborează normele metodologice de punere în aplicare a legii, cu consultarea comisiilor pentru cultură din cele două camere ale Parlamentului.

Ziua Limbii Române se sărbătorește în Republica Moldova începând din anul 1990. În urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc la 27 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat, la 31 august 1989, Legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat, se arată pe site-ul moldova.org. Totodată, o altă lege stipula renunțarea la grafia chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. Anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoarea națională ''Limba noastră cea română'', iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost schimbată în ''Limba noastră''. Cu toate acestea, sărbătoarea continuă să rămână cunoscută ca Zi a Limbii Române, rolul limbii române în calitate de limbă de stat a Republicii Moldova fiind consfințit și în Declarația de independență adoptată la 27 august 1991. În anul 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august - Ziua Limbii Române să fie sărbătoarea națională a acestor comunități românești, urmând ca, începând cu anul 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunități. De asemenea, au solicitat și celorlalte asociații și organizații românești din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române și să fie marcată similar. Și în 2025, de Ziua Limbii Române, sunt organizate numeroase evenimente.

