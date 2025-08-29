Nicuşor Dan, vizită oficială la Chişinău de Ziua Limbii Române. A treia întâlnire cu Maia Sandu în Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua duminică o vizită oficială în Republica Moldova pentru a participa, alături de Maia Sandu, la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române.

Maia Sandu şi Nicușor Dan, în timpul unei ceremonii de bun venit la sediul președinției moldovenești, la Chișinău, pe 10 iunie 2025 - Profimedia

Şeful Statului va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunţat, vineri, Administraţia Prezidenţială de la Chişinău.

Potrivit sursei citate, şeful statului român va fi întâmpinat, duminică dimineaţă, la ora 8:40, de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, după care, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului "Marea Dictare Naţională".

Ulterior, la ora 11:15, preşedinţii României şi Moldovei vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni şi la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

