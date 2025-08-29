Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, vizită oficială la Chişinău de Ziua Limbii Române. A treia întâlnire cu Maia Sandu în Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua duminică o vizită oficială în Republica Moldova pentru a participa, alături de Maia Sandu, la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române.

la 29.08.2025 , 15:57
Maia Sandu şi Nicușor Dan, în timpul unei ceremonii de bun venit la sediul președinției moldovenești, la Chișinău, pe 10 iunie 2025 - Profimedia

Şeful Statului va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunţat, vineri, Administraţia Prezidenţială de la Chişinău.

Potrivit sursei citate, şeful statului român va fi întâmpinat, duminică dimineaţă, la ora 8:40, de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, după care, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului "Marea Dictare Naţională".

Ulterior, la ora 11:15, preşedinţii României şi Moldovei vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni şi la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi. 

