Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Sprijinim reconstrucția și calea către integrarea europeană

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. "Vom continua să sprijinim Ucraina și vom contribui la eforturile de reconstrucție", a spus președintele. Şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean.

Mesajul video a fost citit în limba engleză.

"Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate. În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană. Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun", a transmis președintele Nicușor Dan.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.

Maia Sandu, de Ziua Independenţei Ucrainei

Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care îşi apără zilnic dreptul la libertate şi suveranitate.

"Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră", a subliniat Maia Sandu.

Ea refirmă că Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina şi de cetăţenii săi, care luptă cu propriul sacrificiu pentru un viitor liber şi paşnic, în întreaga Europa.

