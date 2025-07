Nicuşor Dan şi-a publicat declaraţia de avere. Lista donaţiilor şi a împrumuturilor din campanii

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a publicat declaraţia de avere, pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale. Acesta are un teren intravilan de 7.460 mp la Predeal, o maşină Citroen din 1986. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă i-a returnat suma de 659.795,72 lei, din campania pentru Primăria Capitalei. Acesta a declarat venituri din funcţia de primar de 296.675 lei, în ultimul an fiscal.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a publicat, luni, declaraţia de avere pe siteul Administraţiei Prezidenţiale. Documentul integral poate fi consultat şi AICI. Şeful statului are un teren intravilan, cumpărat în 2007, în Predeal, cu suprafaţa de 7.460 de mp. În plus, acesta are un autoturism Citroen, an de fabricaţie 1986.

La capitolul active financiare, preşedintele Nicuşor Dan declară patru conturi curente: la BCR, deschis în 2007, în valoare de 199.413,94 lei; la Banca Transilvania două conturi, deschise în 2025, cu 43.672,37 lei şi 180,08 euro; şi la Salt Bank, în care nu are niciun ban. Şeful statului a acordat şi un împrumut, în valoare de 20.000 de euro, către o persoană fizică, Istrate Gabriel.

La capitolul datorii, preşedintele are un credit la Garanti Bank, contractat în 2007 şi scadent în 2032, în valoare de 100.000 de euro, datorii de 27.000 de euro către Danila Genţiana, din 2012 şi scadent în 2025, dar şi 25.000 de euro către Dan Claudia, bani luaţi în 2022 şi scadenţi tot în 2025. Nicuşor Dan declară şi mai multe împrumuturi acordate pentru susţinerea candidaturii la alegerile prezidenţiale, de la mai multe zeci de persoane care nu au dorit să îşi facă publică identitatea.

Împrumuturile sunt în valoare de zeci de mii de lei până la sute de mii de lei. Printre împrumuturile primite în campanie se află şi unul acordat de Todoran Adrian Mihăiţă, în valoare de 70.000 de lei, de către Ghiubega Mihai Bogdan, în valoare de 300.000 de lei, Tapangea Decebal - 100.000 de lei. Talpeş Florin şi Talpeş Roxana au acordat o donaţie preşedintelui, în campania electorală pentru Primăria Capitalei, în valoare de 660.000 de lei.

Alte zeci de persoane au donat între 20.000 de lei şi 300.000 de lei pentru campania electorală a lui Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei. Preşedintele a primit suma de 659.795,72 lei de la Autoritatea Electorală Permanentă, reprezentând rambursarea cheltuielilor electorale din campania electorală pentru Primăria Capitalei, din 2024.

Preşedintele Nicuşor Dan a încasat, din funcţia de primar al Capitalei, 296.675 lei, în ultimul an fiscal. De asemenea, şeful statului a publicat veniturile obţinute din alocaţiile copiilor, în valoare de 3.504 lei şi 5.639 lei. Declaraţia de avere a fost semnată cu data de 13 iunie 2025.

