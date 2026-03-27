Până la vară, vom avea o nouă lege a salarizării. Calculele sunt făcute, spun guvernanţii. Nu scad salariile, însă, nu e clar ce se va întâmpla cu sporurile. Noua lege trebuie adoptată până la finalul lunii iunie pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro, bani din PNRR.

Ministerul Muncii lucrează cu Finanţele şi cu Banca Mondială la un nou proiect de salarizare în sistemul public. Nu se va pune problema scăderii salariilor, promit guvernanţii. Totuşi, modificări ar putea apărea în cazul anumitor sporuri. "Jalonul din PNRR spune că anvelopa sporurilor trebuie să scadă şi va scădea. Unele sporuri vor trebui băgate în salariul de bază. Pregătim o lege a salarizării prin care vrem ca nimeni să nu piardă. Vom vrea ca veniturile să nu scadă, nu doar salariile", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

Premierul dă aceleaşi asigurări. "Nu se pune problema de a reduce, să spunem, salarii. Se va merge pe ideea ca cei care sunt peste un anumit nivel de salarizare să nu le mai crească salariile, așteptând ca să-i ajungă creșterile din urmă. Iar cei cărora trebuie să li se crească salariile, nu li se va putea crește de pe o zi pe alta cu o sumă mare", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Noua lege a salarizării va fi pusă în dezbatere publică într-un timp cât mai scurt spune premierul Ilie Bolojan, iar intrarea în vigoare se va face etapizat. România este obligată ca până pe 30 iunie anul acesta să adopte legea salarizării ca să nu piardă banii din PNRR, 770 de milioane de euro.

Articolul continuă după reclamă

Noile calcule ale Executivului au înfuriat sindicatele. "Mi se pare puţin ironic că anunţă o nouă lege, când legea actuală nu a ajuns la finalul aplicării prevederilor ei. Avem o lege care, de 7 ani, nu se aplică. Bineînţeles că există temere că salariile s-ar putea să scadă", a declarat Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. "Este de-a dreptul caraghios. Guvernul şi a schimbat optica, nu mai vrea să se raporteze la salariul minim, ci la o valoare de referinţă pe care să o modifice ei după bunul plac ca o decizie politică. Ministerul Finanţelor a făcut o estimare şi a conştientizat că pentru eliminarea inechităţilor salariale existente, suma depăşeşte un miliard de euro", a declarat Cosmin Andreica, sindicat Europol. Noua lege a salarizării va afecta aproape 1,3 milioane de angajaţi din sistemul public din România.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰