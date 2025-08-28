Stelian Bujduveanu promite că traficul din Bucureşti nu va fi dat peste cap nici de începutul noului an şcolar, nici de şantierele din Capitală. Primarul general interimar spune că marile şantiere din Bucureşti vor fi închise curând. Iar în ceea ce priveşte începutul noului an şcolar, Bujduveanu vine cu o propunere inedită: angajaţii Primăriei şi cei ai statului, în general, să înceapă programul de muncă decalat pentru a elibera traficul în orele de vârf.

Cum vrea Stelian Bujduveanu să "elibereze" traficul

În ceea ce priveşte o eventuală viitoare candidatură la alegerile pentru Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL) spune că în interiorul partidului nu s-a luat decizia în privinţa unui viitor candidat.

"Am chemat toate poliţiile locale de la sectoarele municipiului Bucureşti, împreună cu reprezentanţii Prefecturii şi cu Brigada Rutieră pentru că ei intervin cel mai mult pe zona de trafic. Am discutat şi cu prefectul Capitalei, marţea viitoare ne vedem la Prefectură, împreună cu Inspectoratul Şcolar. Noi considerăm că putem să asigurăm că de la 8 septembrie bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului. Măsurile luate azi în calcul astăzi, 28 auugust, au fost aplicate. Toate şantierele din Bucureşti trebuie să-şi restrângă activitatea doar acolo unde este lucrarea efectivă. Ştim cu toţii: o bandă de circulaţie e întotdeauna ocupată de către constructor, cu utilajele şi materialele sale. Trebuie restrâns acest lucru, iar asta se va întâmpla săptămâna viitoare.

În acelaşi timp, lucrările noastre, ale Primăriei Capitalei, se vor închide. Avem pe Kiseleff o lucrare mare care se va închide. Promisiunea constructurilor a fost că la data de 8 septembrie toate lucrările care pot fi închise, vor fi închise şi terminate. În paralel, Poliţia Locală va asigura acele zone în care părinţii să poată parca atunci când îşi aduc sau îşi iau copiii de la şcoală. Poliţia Locală nu e acolo să te amendeze, e să-ţi asigure o parcare într-o perioadă rezonabilă. Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Totul e ca aceste instituţii ale statului să lucreze bine împreună. Angajaţii Primăriei Bucureşti pot începe decalat programul de muncă pentru a lăsa timp părinţilor să-şi ducă copiii la şcoală şi să ajungă şi ei la muncă în timp util. Ştim cu toţii care e intervalul orar cel mai aglomerat. Dacă noi, angajaţii Primăriei, venim mai devreme sau mai târziu la muncă, facem loc în trafic. Numai în aparatul propriu al primarului general sunt aproape 1.000 de angajaţi. Gândiţi-vă acum câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul Capitalei. Nu putem să obligăm bucureştenii să renunţe la maşini. Dacă facem asta, trebuie să le oferim o alternativă.

Am vorbit cu directorul Termoenergetica: 5% din blocurile din Bucureşti nu au apă caldă la ora aceasta. Problema persistă de o săptămână. Asta e problemă reală a Bucureştiului. Luni vor dispărea complet aceste avarii pentru că s-a găsit o soluţie alternativă. Ce se întâmplă în vară ne pregăteşte pentru iarnă. Pot asigura bucureştenii că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Nu putem face miracole peste noapte. Continuăm cu investiţii masive în schimbarea sistemului de termoficare, intervenim activ pe toate aceste avarii, dar nu se va rezolva nimic peste noapte. Această problemă trenează de zeci de ani în Bucureşti. Primele investiţii masive în sistemul de termoficare s-au făcut în mandatul 2020-2024. Altele în trecut n-au existat. De aceea, trebuie să fim recunoscători şi conştienţi că acest sistem centralizat de termoficare e cel mai bun din lume şi doar trebuie să investim în el. În timp, va deveni şi cel mai eficient.

Ce spune primarul general interimar despre o alegerile de la Primăria Capitalei

Am cumpărat tramvaie noi, dar ele au mers pe şine vechi. La finalul zilei, oamenii nu sunt interesaţi de ce cifre le dăm noi. Ei vor ca atunci când se urcă în tramvai, tramvaiul să fie modern ca în străinătate. Ne-am apucat de cel mai mare program de investiţii în schimbarea şinelor de tramvai. Peste 50 de kilometri în întreg Bucureştiul, o treime din şinele de tramvai vor fi reabilitate. Aceste şantiere vor începe programat, fără să afecteze traficul. Paralel cu asta, începem reabilitări de drum. Asta ce înseamnă? Nu ne apucăm să închidem un bulevard întreg. Începem din centrul oraşului, spre exterior.

De 10 ani lucrez în cadrul Primăriei Capitalei. Am fost consilier, lider de grup, viceprimar, acum primar interimar. Cred că experienţa căpătată în aceşti ani ne-a ajutat să ne facem treaba în aceste ultime luni. Interimatul a oferit o altă oportunitate, au dispărut luptele politice. Toate partidele politice au intervenit pentru a rezolva problemele oraşului. În PNL, noi nu am avut o discuţie despre candidatul la alegerile de la Primăria Capitalei. Eu cred că acel candidat la Primăria Bucureşti trebuie să vină de la coaliţia care conduce ţara", a declarat Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei.

