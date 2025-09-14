Antena Meniu Search
Oana Ţoiu, după ce o dronă a intrat în România: "Acţiunile Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile"

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 14:57
"Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în apropierea Dunării. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană au urmărit drona până când aceasta a părăsit spaţiul nostru aerian, fără a provoca pagube sau victime, după 50 de minute, iar două Eurofighter germane aliate au fost de asemenea pregătite în aer, monitorizând situaţia. Populaţia din România nu a fost niciun moment în pericol, dar astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile", a scris Oana Ţoiu pe X.

Ţoiu: "Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU"

Ea afirmă că România condamnă comportamentul Rusiei şi ia măsurile necesare pentru a-şi proteja suveranitatea şi securitatea. "Suntem în contact permanent cu partenerii şi aliaţii noştri din UE şi NATO cu privire la provocările Rusiei, inclusiv cea mai recentă. Trebuie să creştem eficient costul acţiunilor vădit ilegale şi provocatoare ale Rusiei prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi a întregului spectru de măsuri din cadrul operaţiunii NATO 'Eastern Sentry'", precizează Ţoiu.

Ea anunţă că va ridica, de asemenea, problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, "solicitând respectarea strictă a sancţiunilor la nivel internaţional".

