Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu încă 3 luni. Acciza ar putea fi redusă în trepte

Guvernul a anunțat luni că, în cadrul ședinței de coaliție, a decis plafonarea adaosului la alimentele de bază pentru încă 3 luni și că ia în calcul reducerea accizei la carburanți.

Potrivit unui comunicat al Executivului, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Astfel, principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți. Potrivit surselor Observator, Guvernul vrea să reducă acciza la carburanți, dar în trepte, cu 5%. Mecanismul ține cont de creșterea prețului barilului de petrol și de cea a prețului la pompă. Trebuie să existe o creștere simultană de 5% pentru a se aplica fiecare prag. Dacă prețurile cresc, statul reduce acciza, iar dacă nu cresc, nu intervine. La finalul ședinței, au stabilit să mai facă calcule.

Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni. De asemenea, Coaliția a mandatat un grup de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău.

