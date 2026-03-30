Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu încă 3 luni. Acciza ar putea fi redusă în trepte

Guvernul a anunțat luni că, în cadrul ședinței de coaliție, a decis plafonarea adaosului la alimentele de bază pentru încă 3 luni și că ia în calcul reducerea accizei la carburanți.

de Bianca Iacob

la 30.03.2026 , 16:59
Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu încă 3 luni. Acciza ar putea fi redusă în trepte Ilie Bolojan, şedință de guvern, 26 martie 2026 - gov.ro

Potrivit unui comunicat al Executivului, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Astfel, principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți. Potrivit surselor Observator, Guvernul vrea să reducă acciza la carburanți, dar în trepte, cu 5%. Mecanismul ține cont de creșterea prețului barilului de petrol și de cea a prețului la pompă. Trebuie să existe o creștere simultană de 5% pentru a se aplica fiecare prag. Dacă prețurile cresc, statul reduce acciza, iar dacă nu cresc, nu intervine. La finalul ședinței, au stabilit să mai facă calcule.

Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni. De asemenea, Coaliția a mandatat un grup de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău.

Articolul continuă după reclamă
Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital?
Observator » Ştiri politice » Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu încă 3 luni. Acciza ar putea fi redusă în trepte
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.