PNL şi USR au hotărât că nu vor mai guverna cu PSD, dacă social-democraţii provoacă o criză politică

PNL și USR au ameninţat că nu vor mai guverna cu PSD, dacă partidul condus de Sorin Grindeanu cere schimbarea premierului Ilie Bolojan și provoacă o criză politică. Luni seară, conducerea PNL a adoptat o rezoluție prin care își arată sprijinul pentru Guvern și cere stabilitate în coaliție. Și USR a decis tot luni că va merge în aceeaşi direcţie.

Disputele din Coaliție se amplifică într-o perioadă în care România traversează un context economic extrem de dificil, iar pe plan extern se confruntă cu efectele a două conflicte majore: războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Avertismentul liberalilor

Luni seară, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie în care se arată că formaţiunea susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan. În plus, PNL "cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD", arată liberalii.

"În această seară, Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție care reafirmă direcția de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil și stabilește liniile de acțiune în perioada următoare:

1. PNL va acționa pentru buna guvernare și stabilitate.

PNL va acționa pentru o guvernare eficientă și stabilă, cu următoarele priorități pentru 2026:

Stabilitatea finanțelor publice

Securitate energetică

Eficiență în administrație

Absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară

Economie competitivă pe baze sănătoase

PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.

2. PSD să revină la o atitudine responsabilă.

PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.

Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD"

USR îi ameninţă pe social-democraţi

Comitetul Politic al USR a decis, luni, că formaţiunea îşi asumă responsabilitatea de a face parte în continuare din Guvern, în formula politică şi cu programul de guvernare agreate, dar condamnă "limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD şi AUR împotriva USR".

În rezoluţia adoptată, USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilităţii şi al interesului public. "În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale - inflaţie, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea", a subliniat Dominic Fritz, liderul USR.

Liderii partidului transmit că dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi să provoace instabilitate politică şi economică, "USR nu va mai susţine o refacere a unei majorităţi alături de PSD".

Ce a decis Comitetul Politic al USR

Ne asumăm responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică şi cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toţi partenerii, şi să continuăm reforma statului în beneficiul cetăţenilor.

Susţinem măsurile propuse de Guvern pentru a scădea presiunea preţurilor la benzină şi motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii. Soluţia pe termen lung este însă reducerea dependenţei de petrol şi de alte resurse fosile prin investiţii în energii regenerabile şi sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investiţiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie şi prin investiţii în transportul în comun.

Solicităm încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani şi subminează o instituţie esenţială pentru apărarea drepturilor cetăţenilor. Partenerii de coaliţie au obligaţia sǎ deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului şi să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliţie şi fără alte condiţionări.

Condamnăm limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD şi AUR împotriva USR, a miniştrilor săi, a membrilor şi simpatizanţilor. Acest limbaj este incitare la violenţă, iar efectele lui coboară în stradă şi pun în pericol siguranţa tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar şi a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile.

Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care ţara are nevoie de stabilitate şi predictibilitate, prin susţinerea unei moţiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi să provoace instabilitate politică şi economică, USR nu va mai susţine o refacere a unei majorităţi alături de PSD”.

Între timp, surse politice spun că liderii PNL au început negocieri informale cu USR şi alte partide mai mici pentru o Alianţă a Dreptei la alegerile din 2028. În această ecuaţie ar putea intra formaţiuni precum PMP, REPER si Forţa Dreptei.

Documente: REZOLUTIE USR.pdf

Marius Gîrlaşiu

