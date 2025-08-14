Antena Meniu Search


Premierul Bolojan este și vicepremier interimar. A preluat funcția după demisia lui Dragoș Anastasiu

Premierul Ilie Bolojan a preluat de joi, ca interimar, și funcția de vicepremier pe care a deținut-o Dragoș Anastasiu. Aşadar avem un premier care este și vicepremier interimar. Astfel, în doar nouă luni, Bolojan a fost: președinte de consiliu județean, președinte al Senatului, președinte interimar al României, premier, vicepremier și președinte al PNL.

la 14.08.2025 , 13:37
Premierul Ilie Bolojan a preluat ca interimar funcția de vicepremier deținută anterior de Dragoș Anastasiu, printr-un decret semnat, joi, de președintele Nicușor Dan. Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier pe 27 iulie, după s-a aflat că, în calitate de om de afaceri, a dat mită timp de opt ani unui funcționar al ANAF.

El a declarant că dosarul în care a fost implicat "ca martor", privind darea de mită către un funcționar al ANAF, era public și a susținut că modul în care statul, prin organele sale de control, trata firmele la vremea respectivă "l-a obligat să accepte șpaga de supraviețuire".

Pe 8 august Nicuşor Dan a semnat demisia lui Dragoş Anastasiu. De altfel, fostul vicepremier a cerut, la anunțarea demisiei, ca postul să fie preluat de Bolojan. Inclusiv liderul social-democrat Sorin Grindeanu a propus ca Bolojan să conducă grupul pentru reforma companiilor de stat, în locul lui Anastasiu. Acesta coordona grupul interministerial de lucru, format din doi vicepremieri și reprezentanți ai mai multor ministere, care se ocupă de reforma companiilor de stat

