Prima reacţie a lui Bolojan după ce PSD a ameninţat că ar putea ieşi de la guvernare

Premierul Ilie Bolojan speră ca PSD să nu decidă să se retragă de la guvernare, deoarece fiecare partid care formează coaliţia are o responsabilitate faţă de ţara care trebuie să fie dusă înainte.

"Sper să nu avem o astfel de situaţie şi eu cred că toţi cei care suntem în guvernare suntem conştienţi de situaţia în care se găseşte ţara noastră, iar un indicator important după care este judecată o ţară este şi cel legat de stabilitatea politică", a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la Antena 3, întrebat despre o eventuală ieşire de la guvernare a PSD.

Potrivit premierului, "stabilitatea politică înseamnă predictibilitatea atunci când iei măsuri, înseamnă capacitatea de a lucra efectiv şi înseamnă politici pe termen lung, înseamnă normalitate şi posibilităţi de dezvoltare".

"Întotdeauna într-o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor nu este uşor să armonizezi lucrurile, pentru că sunt istorii ale partidilor diferite, poziţionări care au fost diferite în aceşti ani. Dar în afară de aceste lucruri, problemele ţării noastre sunt atât de serioase, încât, dacă într-adevăr şi ceea ce ne-a împins în politică este să facem lucruri bune pentru ţara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru, pentru că aici nu mai e vorba de poziţionări într-o problemă sau alta, este pur şi simplu de responsabilitatea de a duce ţara înainte", a mai declarat Ilie Bolojan.

Mesajul lui Bolojan pentru PSD

Întrebat dacă în deciziile luate ţine cont şi de părarea PSD, Bolojan a explicat că toate măsurile din cele două pachete au fost discutate şi agreate în coaliţie. "Să ştiţi că toate proiectele care au fost propuse, atât cele din pachetul 1, cât şi cele din pachetul 2, au fost discutate. Ele sunt parte a programului de guvernare, aşa cum este ca document, deci nu există, din punctul ăsta de vedere, niciun fel de discţie legată de faptul că aceste măsuri nu au fost discutate. Periodic le discutăm, dar asta nu înseamnă că abordările partidelor într-o speţă sau alta sunt identice.

Şi da, de fiecare dată atunci când partidele din coaliţie au propuneri care ţin de un aspect sau altul, întotdeauna caut să văd cum poate fi acest punct de vedere integrat în proiectul general, în aşa fel încât să preluăm de la fiecare partid idei bune şi să le punem în practic", a mai spus Bolojan. PSD a reclamat că nu a fost suficient consultat şi implicat în pachetele de măsuri, propunerile reprezentanţilor săi nefiind luate în calcul.

