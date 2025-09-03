După discuţia de aseară, cu Nicuşor Dan, despre reforma administraţiei publice, premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD Sorin Grindeanu au viziuni diferite. Prim-ministrul susţine că liderii coaliţiei au căzut de acord să concedieze 10 procente din angajaţii de la primării şi consilii judeţene, adică 13 mii de bugetari. PSD plusează - o reducere de 25 la sută a cheltuielilor, dar nu neapărat prin concedieri.

Reforma administraţiei locale a fost amânată două săptămâni, după ce PSD s-a opus planurilor premierului.

Ilie Bolojan s-a dus aseară la consultările la Cotroceni cu propunerea să concedieze 13.000 de bugetari din administraţia locală, pentru o economie de un miliard şi jumătate de lei anual.

Ilie Bolojan, premierul României: Ceea ce s-a convenit până la jumătatea lunii, să se găsească o formulă prin care, dacă avem un angajament în coaliţie, să echilibrăm bugetele şi prin reducerea de personal, atunci să se facă inclusiv cu o reducere de 10% a personalului efectiv. Aceasta a fost concluzia acestei discuţii

Sorin Grindeanu, preşedinte PSD: Nu ne-am înţeles pe aşa ceva. Noi ne-am înţeles să existe o comisie de lucru formată din reprezentanţi de la fiecare partid care să vină cu un proiect în două săptămâni. A înţeles greşit premierul acest procent

Social-democraţii au propus, în schimb, o reducere de până la 25% a posturilor din administraţia locală, dar concedierile să se facă în mai multe etape. PSD vrea să dea mână liberă primarilor să decidă cum vor face economii.

Sorin Grindeanu, preşedinte PSD: Chiar am propus un procent mai mare, de 25%, dar care să fie pe criterii foarte clare, să ţină cont de o reformă în administraţie, nu de concedieri colective. Să încercăm să facem reformă administrativă, nu concedieri în masă

Ionuţ Moşteanu, vicepremier: Suntem alături de premierul Bolojan. România are nevoie de Ilie Bolojan mai mult decât de oricare politician din acest Parlament şi acest Guvern

Pe fondul acestor tensiuni, preşedintele Nicusor Dan le-a cerut partidelor să nu îşi mai atace liderii reciproc, iar premierului i-a recoamandat să fie mai flexibil la negocieri.

Nicuşor Dan, preşedintele României: Nu se mai pune problema să îşi dea demisia domnul Bolojan. Coaliţia funcţionează şi merge înainte

Între timp, partidele din Opoziţie au strâns peste 120 de semnături şi vor depune patru moţiuni de cenzură - una pentru fiecare reformă asumată de Guvern. Dezbaterea şi votul vor avea loc până la sfârşitul săptămânii. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puţin 233 de parlamentari votează una dintre moţiuni.

