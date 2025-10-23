Război total între liderii PSD şi premierul Ilie Bolojan. După ce i-au cerut să plece acasă, social democraţii vorbesc acum despre înlocuirea premierului cu un alt lider propus de PNL.

În plin conflict legat de pensiile magistraţilor, Sorin Grindeanu a trecut la ironii la adresa partenerului său de guvernare. Scandalul din Coaliţie a blocat marile reforme: de la pensiile speciale, la concedierile din administraţia centrală si locală, toate au rămas în aer în acest moment.

Cu două săptămâni înainte de Congres, liderii PSD au lansat ofensiva împotriva lui Ilie Bolojan. Social democraţii vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului şi au ajuns să ironizeze înfăţişarea sefului PNL.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe fondul tensiunilor din Coaliţie, marile reforme au rămas în aer. După aproape două luni de negocieri, nu s-a ajuns la niciun acord privind concedierile din primării şi reforma administratiei centrale.

Iar Curtea Constituţională a blocat reforma pensiilor speciale încasate de magistrati.

PSD a propus negocieri cu judecătorii şi procurorii, dar premierul ar vrea să grăbească procedura şi să-si asume încă o dată răspunderea în Parlament.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Liberalii spun că PSD încearcă, de fapt, să îngroape reforma, iar grupul de lucru ar amâna şi mai mult tăierea pensiilor speciale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Protocolul Coaliţiei prevede că Ilie Bolojan va ceda funcţia de premier în aprilie 2027, atunci când şefia Guvernului va fi preluată de PSD.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰