PSD blochează reformele şi forţează PNL să îl schimbe pe Bolojan

Război total între liderii PSD şi premierul Ilie Bolojan. După ce i-au cerut să plece acasă, social democraţii vorbesc acum despre înlocuirea premierului cu un alt lider propus de PNL.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 20:00

În plin conflict legat de pensiile magistraţilor, Sorin Grindeanu a trecut la ironii la adresa partenerului său de guvernare. Scandalul din Coaliţie a blocat marile reforme: de la pensiile speciale, la concedierile din administraţia centrală si locală, toate au rămas în aer în acest moment. 

Cu două săptămâni înainte de Congres, liderii PSD au lansat ofensiva împotriva lui Ilie Bolojan. Social democraţii vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului şi au ajuns să ironizeze înfăţişarea sefului PNL.

Pe fondul tensiunilor din Coaliţie, marile reforme au rămas în aer. După aproape două luni de negocieri, nu s-a ajuns la niciun acord privind concedierile din primării şi reforma administratiei centrale.

Iar Curtea Constituţională a blocat reforma pensiilor speciale încasate de magistrati.

PSD a propus negocieri cu judecătorii şi procurorii, dar premierul ar vrea să grăbească procedura şi să-si asume încă o dată răspunderea în Parlament.

Liberalii spun că PSD încearcă, de fapt, să îngroape reforma, iar grupul de lucru ar amâna şi mai mult tăierea pensiilor speciale.

Protocolul Coaliţiei prevede că Ilie Bolojan va ceda funcţia de premier în aprilie 2027, atunci când şefia Guvernului va fi preluată de PSD.

