Coaliţia reanalizează proiectul de reformă în administraţia publică. E un proiect menit să reducă aproximativ 40.000 de posturi în primării şi Consilii Judeţene. Este singurul domeniu din Pachetul 2 de reforme bugetare în privinţa căruia partidele de guvernare nu s-au pus încă de acord.

Se discută despre concedierile din administraţia locală. Iniţial, liderii coaliţiei au stabilit ca 25% dintre posturile din primării şi 20% din locurile din prefecturi să fie desfiinţate în următoarea perioadă. Astăzi, 31 august, se revine asupra acestor procente şi asta pentru că cele peste 40.000 de posturi desfiinţate nu ar aduce foarte multe economii la buget.

70.000 de posturi din administraţia publică ar putea fi desfiinţate

Tocmai de aceea, dacă ar există un procent de 30% spre exemplu ar însemna ca 48.000 de posturi să fie desfiinţate din administraţia locală, dintre care doar 6.000 ar fi ocupate, deci 6.000 de funcţionari ar urma să fie concediaţi. Dacă s-ar stabili un procent de 45%, asta însemna mai mult de 70.000 de posturi desfiinţate, dintre care 17.000 ocupate. Aceasta e principala temă de discuţie.

Pe de altă parte, se discută şi despre acea listă a datornicilor la bugetele locale care, potrivit acestui proiect, ar trebui să fie făcută publică şi ar contraveni astfel prevederilor GDPR de protecţie a datelor personale. Proiectul de lege privind reforma administraţiei locale, ultimul din Pachetul 2, a fost scos de pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern vineri, cu mai puţin de 5 minute ca şedinţa să înceapă. Ar trebui să fie adoptat astăzi într-o şedinţă extraordinară de Guvern, la ora 16:00, şi abia miercuri guvernul Bolojan să-şi asume răspunderea în Parlament.

