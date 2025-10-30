Sorin Grindeanu confirmă că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu, la Palatul Cotroceni. El a arătat că nu şi-a schimbat punctul de vedere şi că are o problemă cu poziţiile anti-administraţia Trump din partea unui oficial al statului român, chiar vicepremier, scrie News.ro.

"Nu mi-am schimbat punctul de vedere, să nu credeţi că am venit la prietenii în Târgu Jiu şi mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier, legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. În paranteză, fie spus, să ştiţi că a colaborat cu diverşi miniştri PSD, în această perioadă şi miniştrii PSD şi-au dat concurs în a se întâmpla acel proiect. Toate felicitările, n-am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă, când devii oficial - şi asta am încercat să atrag atenţia - al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump. Da, aici e punctul în care ne separăm. Dar, în rest, felicitări, mult succes, felicitări pentru ceea ce a făcut. Nu încercăm să amestecăm lucrurile", a declarat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Gorj.

Liderul interimar al PSD a fost întrebat dacă a fost chemat la depunerea jurământului vicepremierului Oana Gheorghiu, la Palatul Cotroceni.

"Nu. După cum aţi văzut, sunt aici, dar nici invitat n-am fost", a arătat el.

