Surse: Coaliția nu a ajuns încă la un acord privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei

Încă nu a fost stabilită o dată concretă pentru organizarea alegerilor la Primăria Capitalei, au transmis surse din coaliție pentru Observator.

Problema alegerilor pentru Primăria Capitalei a devenit un măr al discordiei în coaliție. PNL și USR vor ca ele să aibă loc anul acesta, în timp ce PSD vrea amânarea lor pentru anul viitor. Surse din coaliție spun că nici acum nu a fost stabilită o dată concretă. Printre variantele vehiculate apar 23 sau 30 noiembrie, dar nimeni nu a propus concret această dată, potrivit surselor citate.

Totodată, scenariul unui candidat comun PSD-PNL-USR este considerat "puțin probabil". Deși liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a amenintat că rupe coaliția dacă PNL şi USR merg cu candidat comun la alegerile pentru București, surse din coaliție au atras atenția că nu există prevederi în protocolul coaliției privind alianțe la locale, iar ipoteza ruperii guvernării pe tema Capitalei este privită cu scepticism.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat că el vrea organizarea rapidă a alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a propus două variante: finalul lunii noiembrie sau primăvara anului viitor. Totuși, decizia finală aparține coaliției, Bolojan refuzând să forțeze adoptarea unei Hotărâri de Guvern fără consens.

Tema alegerilor pentru Capitală a împărțit coaliția

PNL, prin premierul Bolojan și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, susține organizarea scrutinului în 2025, dar PSD preferă amânarea pentru 2026. În privința candidaților, Daniel Băluță (PSD) a exclus o candidatură în acest an, invocând proiectele în derulare în sectorul 4. Ciprian Ciucu (PNL) nu a exclus varianta, dar a spus că nu este momentul. USR îl va sprijini pe Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a candida, apărând deja alături de președintele Nicușor Dan.

Conform ultimului sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se află la egalitate în preferințele electoratului. În prezent, Primăria Capitalei este condusă interimar de liberalul Stelian Bujduveanu, după ce fostul primar Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025.

