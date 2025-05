Surse: Liderii PSD nu au decis dacă vor la putere sau în opoziţie. UDMR nu vrea să facă parte dintr-un guvern minoritar

Surse politice au declarat pentru Observator că sunt mai multe voci din PSD care ar vrea ieşirea de la guvernare. Şi Sorin Grindeanu, cel care astăzi a fost votat preşedinte interimar al partidului, s-a declarat pentru intrarea în opoziţie. În final, liderii social-democraţi au decis un mandat deschis de negociere pentru a fi în opoziţie sau la putere, în funcţie de ce poate obţine la negocierile de la Cotroceni.

Sorin Grindeanu, noul preşedinte interimar

De cealaltă parte, liderii UDMR refuză să facă parte dintr-un guvern minoritar.

Articolul continuă după reclamă

Tot în şedinţa Consiliului Politic Național al PSD, Marcel Ciolacu şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte. Lideri PSD l-au votat pe Sorin Grindeanu preşedinte interimar, cel care în urmă cu doi ani se declara că această funcţie nu i se potriveşte. „Eu nu am foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog”, spunea Grindeanu.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare o idee bună ca elevii de clasa a VIII-a să dea Evaluare Naţională din mai multe materii? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰