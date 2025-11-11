Antena Meniu Search
Tensiuni între Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu: "Sper că nu este o intenţie de a genera presiune"

Posibile tensiuni între fondatoarele "Dăruieşte Viaţă", după accederea Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru al României.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 12:45
Carmen Uscatu, co-fondatoarea "Dăruieşte Viaţă" alături de Oana Gheorghiu, a declarat, într-un interviu, că numirea acesteia ca vicepremier reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru asociaţie "din cauza unei incompatibilităţi între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociaţie non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României."

Ea precizează că deşi Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociaţiei şi din cel de co-preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei, însă nu şi din Adunarea Generală, care este organismul suprem de decizie într-o organizaţie non-guvernamentală. Ea a mai subliniat că nu discută decizia Oanei Gheorghiu, care a fost una personală, calificând însă drept "regretabil" faptul că nu s-a discutat înainte în Asociaţia "Dăruieşte Viaţă" acest lucru. "Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare ţării decât binele pe care "Dăruieşte Viaţă" a reuşit şi reuşeşte să-l facă societăţii", a declarat Carmen Uscatu, conform Hotnews.

Oana Gheorghiu a transmis marţi, într-o reacţie pentru Observator, un răspuns acestor declaraţii şi arată că respectă întru totul legislaţia.

Oana Gheorghiu arată că a rămas doar membru fondator al asociaţiei. 

Oana Gheorghiu spune că nu există nicio interferenţă între atribuţiile guvernamentale şi acitivitatea asociaţiei fondată alături de Carmen Uscatu.

Oana Gheorghiu indică şi spre o posibilă problemă de comunicare cu colega sa, Carmen Uscatu:

