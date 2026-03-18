Iran a transmis un mesaj ameninţător către România, după ce ţara noastră a acceptat ca Armata SUA să-şi aducă avioanele de realimentare şi supraveghere în bazele de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii.

Oana Ţoiu, ministrul român de Externe, susţine că românii nu au motive să se simtă în pericol pentru că repercusiunile Teheranului, dacă vor exista, vor doar la nivel diplomatic. Oana Ţoiu dă asigurări că Iranul nu va ataca militar România, asta deşi bazele militare din Orientul Mijlociu ale SUA au fost lovite constant de la începutul războiului.

Reacţia MAE, după ameninţările Iranului

"Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, atunci când a fost întrebat, a spus că o să existe în viitor consecinţe la nivel politic şi juridic. Nu există ameninţări directe din partea Iranului, românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi oficialul iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară.

S-a referit explicit la consecinţe de ordin politic şi juridic ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul ONU. Doamna ambasadoare a fost adusă în România, dar noi avem în continuare personal diplomatic acolo pentru a putea fi alături de românii de acolo", a declarat Oana Ţoiu.

