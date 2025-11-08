Antena Meniu Search
Vicepremierul Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: "Îi lipseşte viteza"

Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că preşedintele Nicușor Dan, pe care îl cunoaște de aproape 30 de ani, are toate calitățile necesare pentru funcția sa, însă "îi lipsește viteza". "Aici ne deosebim - el face lucrurile într-un alt ritm", a explicat Gheorghiu, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 17:20
Oana Gheorghiu a fost întrebată, într-o emisiune, ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan.

"Aici eu nu-s obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicuşor Dan din tinereţe, cred că din 96-97. Eu cred că Nicuşor Dan are tot ce îi trebuie, îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm", a răspuns Oana Gheorghiu.

