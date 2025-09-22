30 de români infectați cu virusul West Nile. Majoritatea cazurilor sunt în Bucureşti. Cum ne protejăm

În doar trei luni, România a raportat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 29 confirmate. Cei mai afectați sunt vârstnicii, iar municipiul București conduce cu cele mai multe îmbolnăviri.

România a înregistrat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile de la începutul perioadei de supraveghere (2 iunie) până la 18 septembrie 2025, dintre care 29 confirmate și unul "probabil", informează Mediafax.

Cei mai afectați sunt vârstnicii: 15 cazuri în grupa 70-79 de ani (jumătate din totalul cazurilor), urmate de șase cazuri în grupa 50-59 de ani și patru cazuri în grupa 60-69 de ani. Două cazuri s-au înregistrat la persoanele de peste 80 de ani, iar doar câte un caz la grupele de vârstă 10-19, 30-39 și 40-49 de ani. Grupa 20-29 de ani nu a înregistrat niciun caz.

Ce este virusul West Nile şi cum se manifestă

Articolul continuă după reclamă

Virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura țânțarilor infectați, în special din specia Culex, care se contaminează la rândul lor după ce au înțepat păsări purtătoare ale virusului. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct.

În majoritatea cazurilor, infecția este asimptomatică, însă atunci când apar simptome, acestea pot varia de la forme ușoare, precum febră, dureri de cap, greață, dureri musculare și erupții cutanate, până la forme severe, neuroinvazive, care includ meningită, encefalită sau paralizie, în special în cazul persoanelor în vârstă sau cu sistem imunitar slăbit.

Cum ne protejăm

Bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile, cu o proporție de 2 la 1, iar locuitorii din mediul urban sunt mai expuși decât cei din rural (21 față de 9 cazuri).

Municipiul București înregistrează cele mai multe cazuri (10), urmat de județul Galați (5) și Brăila (3). Județul Timiș a raportat două cazuri, iar câte un caz s-a confirmat în județele Alba, Dolj, Ilfov, Iași, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea la țânțari prin purtarea îmbrăcămintei cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe repelente, să monteze plase de protecție la ferestre și să elimine bălțile de apă stătută și recipientele cu apă din jurul gospodăriei pentru a preveni înmulțirea țânțarilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰