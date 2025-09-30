8 bebeluşi infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens, la Târgu Mureş. Cum a fost evitată o tragedie

Opt bebeluşi de la maternitatea din Târgu Mureş au avut bacteria Serratia Marcescens în luna iunie. Este vorba despre aceeaşi bacterie care a fost identificată şi în cazul bebeluşilor decedaţi la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog cu supraspecializare pe managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, a relatat pentru News.ro cum a fost gestionată situaţia.

Prima suspiciune a apărut între 1 şi 2 iunie, a spus medicul Mihai Negrea de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru News.ro. Confirmarea infecţiei cu Serratia Marcescens a venit pe 3 septembrie.

"La primul rezultat de laborator, nu ştim în momentul ăla dacă e infecţie, dacă e colonizare, dar noi dăm măsuri de limitare după primul rezultat de laborator, abia după aia discutăm cu medicii şi stabilim dacă e infecţie din spital, e infecţie din altă parte, e colonizare, e contaminare, dar de la primul caz măsurie sunt stricte şi atent monitorizate", a explicat Mihai Negrea.

Opt cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens, diagnosticate în trei zile

A doua zi după identificarea primului caz, echipa SPIAAM ( Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale) a spitalului a anunţat DSP că există suspiciune de focar. Imediat s-a început o anchetă preliminară, s-au limitat internările în maternitate, dar şi transferurile din alte centre. Apoi s-au luat măsuri de contact pe secţia unde au apărut infecţiile.

"În zilele următoare au ieşit pozitive şi alte cazuri, în total am ajuns la 8 în trei zile, pozitive cu sepsis. (...) Imediat ce se întâmplă o situaţie de genul ăsta, echipa de SPIAAM merge pe secţie şi implementează măsuri. În cazul ăsta fiind sepsis, se fac măsuri de contact, asta înseamnă că toată lumea care intră în secţie, intră la copii, trebuie să fie echipată cu echipament de unică folosinţă, mănuşi, se verifică cum se spală pe mâini, să fie dezinfectant, materiale de unică folosinţă, să fie disponibile suficiente. Se monitorizează fizic, prin observare, adică stă cineva de la noi şi îi urmăreşte cum lucrează, le atrage atenţia, explică regulile, se reinstruieşte tot personalul care lucrează în fiecare zi în ture, adică să fie acoperit tot personalul, se reinstruieşte privind măsurile de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. Verificăm persoanele, unghiile, inelele, oricum facem asta şi în afară, dar în focar se întâmplă asta mult mai intens, cu check-listuri", a subliniat Mihai Negrea.

Ce s-a întâmplat după identificarea cazurilor

Cazurile cu acelaşi tip de infecţie au fost mutate imediat în acelaşi salon şi îngrijite numai cu personal dedicat, iar cei neinfectaţi au fost mutaţi separat.

"Am început să punem toate cazurile care sunt cu acelaţi tip de infecţie, în acelaşi tip de îngrijire, adică prematuri, pe terapie intensivă astfel încât să controlăm, toţi pacienţii neinfectaţi separat de cei infectaţi. Îngrijirea se face cu personal dedicat, adică personalul nu trece dintr-un salon în altul, cu echipament de protecţie full, cu monitorizare zilnică şi de câteva ori pe zi, plus teste, sunt teste rapide ca să vedem încărcătura microbiană şi începem să căutăm care ar putea să fie sursa, să vedem de unde provine bacteria, cum ajunge în sânge", a mai spus medicul.

Medicii au căutat apoi sursa bacteriei

Echipa din spital a realizat că manevra de dezinfectare a cateterelor nu era făcută cum trebuie şi au remediat imediat procedura.

"Noi ce ne-am dat seama este că dezinfecţia pe acele catetere se făcea cu o singură ştergere cu dezinfectant de nivel înalt, am observat că este nevoie de trei ştergeri ca să se ajungă la un nivel de încărcătură microbiană acceptabilă, aproape de zero. Am remediat manevra, automat nu a mai apărut niciun caz, am mers cu monitorizările, orice copil care dădea semn că ar putea să aibă o infecţie se recolta probă, să nu vă imaginaţi că am luat numai de la cei 8, am luat de la toţi, în momentul ăla am avut 19 copii în secţiunea de prematuri, terapie intensivă", a precizat Mihai Negrea.

Niciun bebeluş dintre cei opt nu a murit. Copiii cu simptome de infecţie au primit imediat tratament.

"Nu s-a pierdut timp deloc. În momentul în care am observat pattern-ul şi am văzut că la primul copil a fost cu sepsis şi a răspuns bine la tratament, la toţi ceilalţi copii nu s-a aşteptat antibiograma la final, toţi ceilalţi copii care aveau simptome de infecţie au primit tratament de la medicii curanţi pe bacteria respectivă", a spus Mihai Negrea.

Şapte copii internaţi la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi au murit

Şase copii internaţi la Spitalul Sfânta Maria din Iași, cel mai mare de pediatrie din regiunea Moldovei, au murit acolo, după ce s-ar fi infectat cu bacteria Serratia Marcescens. Un alt bebeluş transferat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală a murit şi el, numărul victimelor urcând astfel la 7.

Managerul spitalului de copii a fost demis, iar conducerea DSP este acuzată că a acţionat mult prea târziu.

