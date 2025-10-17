România rămâne în topul țărilor cu cele mai multe decese provocate de boli de inimă, iar victime sunt tot mai mulți tineri. Chiar și sub 30 de ani, ajung la spital cu infarct sau hipertensiune. Medicii trag un semnal de alarmă: sedentarismul, stresul și alimentația dezechilibrată distrug inimi mult prea devreme. La București, specialiști din Europa și SUA s-au întâlnit în căutarea soluţiilor.

În România, infarctul miocardic la persoanele sub 45 de ani reprezintă până la 10% din totalul cazurilor. Ceea ce cândva părea o boală a bătrâneții, a devenit tot mai frecventă la tineri activi, chiar și la cei de 25-30 de ani. Statisticile arată o incidență aproape triplă la bărbați față de femei.

"Nu este normal să existe copii în România care nu au făcut încă ecografii cardiace. Din acest motiv avem peste o mie de copii care se pierd în fiecare an. Trebuie să facem imediat o ecografie, o electrocardiogramă și apoi începe screen-ing-ul după 40 de ani, să facem regulat controle, să avem un stil de viață sănătos" a explicat şeful secţiei de chirurgie cardiovasculară, Victor Costache.

Aproape 2 din 10 tineri suferă de sindrom metabolic

Specialiștii spun că aproape 2 din 10 dintre tineri suferă de sindrom metabolic o combinație periculoasă de hipertensiune, colesterol crescut, glicemie mare și obezitate abdominală.

"Sunt o serie de factori de risc ale bolilor clonice degenerative pe care îl puteam controla prin comportament, prin obiceiuri și dintre acestea pot să enumăr câteva, mișcarea, viața sănătoasă, renunțarea la fumat și dieta hipocolesterolică și hipolipidică" a explicat medicul cardiolog Horaţiu Moldovan.

Prevenţia, pilonul esenţial împotriva bolilor cardiovasculare

La Congresul "East Meets West", reputați specialiști din întreaga lume au subliniat, la unison, că prevenția rămâne pilonul esențial în lupta împotriva bolilor cardiovasculare.

"Prima întrebare ține de prevenție. Trebuie însă să fim atenți la presiunea industriei, este normală, își joacă rolul, dar primul lucru este prevenția. Nu beți, nu fumați, faceți sport zilnic și fiți fericiți acasă" a punctat medicul Claude Vasilic.

Dincolo de prevenție și tratament, medicii atrag atenția asupra unui alt aspect care influențează sănătatea sistemului medical, lipsa lucrului în echipă. O problemă care, spun specialiștii, începe încă din timpul formării profesionale.

"O problemă a sistemului nostru de educație, în primul rând, este aceea că nu suntem învățați să lucrăm în echipe. nici facultatea de medicină și nici ulterior rezidențiatul nu este o școală de muncă în echipă. Cred că acesta este primul lucru pe care îl putem învăța" a explicat asis. univ. dr. Silviu Dumitrescu.

Congresul "East Meets West", care adună medici din toată lumea, are loc în Capitală și se desfășoară până duminică.

