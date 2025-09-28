Ce consumă românii. Cum s-au schimbat preferinţele în ultimii 25 de ani

Dieta românilor s-a mutat, în ani, de la un model bazat pe carbohidrați ieftini și lactate simple, către unul mai bogat în proteine animale, fructe și băuturi îmbuteliate, cu un accent tot mai mare pe produse percepute ca moderne în ultimii 20 de ani.

Românii au scăzut cel mai mult consumul de pâine, zahăr și lapte. În schimb, cele mai mari creșteri sunt la apă îmbuteliată și sucuri, cafea, fructe și carne.

Între 2001 și 2024, dieta românilor s-a schimbat vizibil, iar împărțirea pe etape arată nuanțe importante.

Perioada de creștere economică accelerată și integrare în UE a adus, după cifrele INS, o diversificare alimentară notabilă, scrie profit.ro.

Consumul de carne proaspătă a urcat cu aproape 50%, iar cel de fructe s-a majorat cu 67%, din 2021 până în 2014, semn al creșterii veniturilor și al accesului mai bun la produse proaspete.

Cafeaua și băuturile calde au crescut cu 83%, iar apa îmbuteliată s-a triplat (+158%). În același timp, consumul de pâine a scăzut cu 15%, zahărul cu 9%, iar laptele cu aproape 3%, indicând o ușoară schimbare spre diete mai variate.

În ultimii zece ani, tendințele începute după aderare s-au consolidat, cu ritmuri diferite. Creșterile au continuat la carne (+24%), fructe (+28%), legume (+15%) și cafea (+38%).

