Este invizibilă, nu are miros, dar poate fi fatală. Listeria, bacteria care supraviețuiește în frigider, forțează acum autoritățile europene să impună rigoarea "Toleranței Zero". În campania "Ce ne puneți în mâncare", noi vă arătăm la Observator riscurile din farfurie, iar cercetătorii vin cu un avertisment dur: rata de mortalitate este de 15% în rândul celor vulnerabili.

Peștele afumat, lactatele nepasteurizate sau legumele gata tăiate din supermarket sunt mediul ideal pentru acest inamic tăcut. Listeria nu provoacă o simplă toxiinfecție. Ea dezvoltă "biofilme", structuri complexe care o fac imună chiar și la dezinfectanții industriali.

Specialiștii avertizează: pentru unele categorii, infecția poate fi fatală

"Dacă noi suntem perfect sănătoşi, nu va avea un impact grav asupra sănătăţii noastre. Pentru anumite categorii, pentru femeile gravide, pentru bătrâni. Aceasta poate fi chiar fatală. 15% dintre cazurile de listeria înregistrate pentru aceste persoane se soldează cu deces. Așadar, este o bacterie foarte periculoasă și care nu trebuie să existe în niciun aliment", a afirmat Alexandru Cîrîc, director ICA.

De ce Listeria este una dintre cele mai periculoase bacterii

Marea provocare pentru industrie este rezistența la frig. Bacteria se multiplică inclusiv la temperaturi de refrigerare. Din acest motiv, normele europene devin drastice și limitele admise scad.

"Legislația încearcă să ne păzească, pentru că noi, prin simțuri, vizual sau cu ajutorul mirosului, nu ne dăm seama că acel produs este contaminat. Legiuitorul european a văzut că există populații predispuse sau populații expuse, tocmai de aceea această lege se modifică, se îngrădesc limitele, se micșorează limitele, se îmbunătățește siguranța alimentară", a completat Alexandru Cîrîc.

Odată ajunsă în corp, pericolul este uriaș. Bacteria părăsește sistemul digestiv și atacă direct organele vitale sau sângele.

"Ea poate determina sepsis, adică septicemie, infecții generalizate, meningoencefalite. Este o bacterie care nu doar creează o toxinfecție alimentară simplă, ea poate determina manifestări sistemice. Igiena alimentară și alegerea alimentelor precum și stocarea acestora este extrem de importantă", a spus Raluca Dîrțu, medic specialist boli infecțioase.

Există însă și o rază de speranță în medicină. La simpozionul "Food You Trust", experții au discutat despre tulpini modificate de Listeria care pot deveni, în viitor, arme împotriva cancerului. Evenimentul de la Universitatea Politehnica a fost organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Institutul de Cercetări Alimentare. Este un parteneriat de tradiție care susține cercetarea aplicată și longevitatea.

