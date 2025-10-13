Criză de igienă la Universitatea de Arhitectură. Ploșnițe și frig în sălile de curs. Răspunsul conducerii

Studenții Universității de Arhitectură "Ion Mincu" din București reclamă infestări cu ploșnițe în sălile de curs și lipsa căldurii, cu doar câteva săptămâni înainte de venirea iernii. Deși conducerea a inițiat o dezinsecție generală, tinerii acuză măsuri întârziate și cer condiții de studiu decente.

București, România. 25 mai 2024. Vedere exterioară a clădirii Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din centrul orașului - Shutterstock

Studenții Universității de Arhitectură din București se confruntă cu o invazie de ploșnițe în sălile de curs, dar și cu temeri privind lipsa căldurii odată cu apropierea iernii. Deși conducerea instituției a anunțat o dezinsecție generală, studenții reclamă că măsurile au fost luate prea târziu, scrie jurnalistul Rareş Mustaţă pentru Mediafax.

Problemele au început la începutul lunii octombrie, când mai mulți studenți au semnalat prezența ploșnițelor în corpul vechi al facultății. Insectele au fost fotografiate în amfiteatre și săli de atelier în care, cu o zi înainte, se aflau sute de studenți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Sănătatea noastră trebuie să fie prioritară

Nemulțumiți, studenții au lansat o petiție adresată conducerii universității, în care solicită o intervenție completă de dezinsecție, realizată în mai multe etape, la intervale de două săptămâni, conform recomandărilor specialiștilor.

În document, aceștia avertizează că insectele s-ar fi răspândit deja și în locuințele personale ale unor colegi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conducerea UAUIM a transmis două comunicate oficiale, duminică, 12 octombrie, în care confirmă efectuarea unei inspecții generale și anunță o dezinsecție completă a întregii instituții.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții instituției au precizat pentru Mediafax că primele semnalări au venit pe 6 octombrie, iar în ziua următoare s-a intervenit în sălile afectate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții companiei care s-a ocupat de tratamente au confirmat că au fost efectuate două intervenții împotriva ploșnițelor, în sălile în care s-au constatat infestări, iar duminică s-a făcut o dezinsecție generală, de această dată împotriva gândacilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Contactată de Mediafax, Cristina Pelin, director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, a explicat că universitățile nu au obligația legală de a notifica DSP în astfel de cazuri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe lângă problema ploșnițelor, studenții se tem că vor începe o nouă iarnă în frig.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conducerea universității respinge acuzațiile

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit specialiștilor, în cazul unei infestări cu ploșnițe, este necesară o intervenție profesională în mai multe etape, cu tratamente repetate la intervale de 10-14 zile, pentru a elimina ouăle care eclozează ulterior.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu" se află acum într-un proces amplu de igienizare, în timp ce studenții așteaptă ca promisiunile conducerii privind siguranța și condițiile de studiu să devină realitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰