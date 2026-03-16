Femeile au șanse mai mari decât bărbații să supraviețuiască unui diagnostic de cancer, însă se confruntă cu un risc mai ridicat de efecte secundare severe cauzate de tratament, conform unui studiu condus de cercetători australieni, transmite luni agenția Xinhua.

Femeile supraviețuiesc mai des cancerului decât bărbații, dar au un risc mai mare de efecte secundare severe - Sursa: Profimedia

Potrivit studiului, condus de cercetători de la Universitatea Adelaide din Australia și publicat în Journal of the National Cancer Institute, au fost identificate diferențe constante între pacienții cu cancer de sex masculin și feminin, atât în ceea ce privește rata de supraviețuire, cât și toxicitatea tratamentului, se arată într-un comunicat al universității, publicat luni.

Cercetătorii au constatat că pacientele prezentau un risc de deces cu 21% mai mic în comparație cu pacienții de sex masculin, însă aveau un risc cu 12% mai mare de toxicități severe.

Articolul continuă după reclamă

Aceste diferențe bazate pe sex au fost în mare parte consecvente în cazul a 12 tipuri de tumori solide în stadiu avansat, precum și în cazul diferitelor modalități de tratament, inclusiv chimioterapie, terapii țintite și imunoterapie. Acest lucru sugerează că diferențele provin din mecanisme biologice subiacente, nu doar din efectele medicamentelor, au afirmat cercetătorii.

Studiul oferă unele dintre cele mai clare dovezi de până în prezent conform cărora sexul biologic reprezintă un factor-cheie pentru predicția rezultatelor în tratamentul cancerului, a declarat autorul principal al cercetării, Natansh Modi.

''Sexul este un factor biologic fundamental, care influențează funcția imunitară, metabolizarea medicamentelor, compoziția corporală și biologia tumorii'', a spus Modi, lector la Universitatea din Adelaide.

Aceste constatări au implicații importante asupra modului în care medicamentele sunt evaluate și prescrise, întărind argumentele în favoarea raportării sistematice și a adoptării de măsuri pe baza dovezilor specifice sexului în cercetarea clinică, au afirmat autorii studiului.

Studiul a analizat date de la peste 20.000 de pacienți cu cancer din 39 de studii clinice care au stat la baza aprobărilor acordate de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA între anii 2011 și 2021 și a inclus tipuri de tumori solide în stadiu avansat, printre care cancer pulmonar, colorectal, melanom și cancer de sân.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰